Экс-гендиректору «Газпром Нефтехим Салавата» продлили меру пресечения

Напомним, Айрата Каримова задержали 4 апреля прошлого года в аэропорту Москвы, откуда его привезли в Уфу. В тот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До сентября 2023 года Каримов находился под домашним арестом, после Верховный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. После Каримова отпустили под залог в 6 млн руб., но и это решение позже отменили.