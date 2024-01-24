Экс-гендиректору «Газпром Нефтехим Салавата» продлили меру пресечения

Ленинский районный суд Уфы 24 января продлил меру пресечения экс-гендиректору «Газпром Нефтехим Салавата» Айрату Каримову в виде запрета определенных действий на три месяца, до 25 апреля 2024 года. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Ленинском районном суде.
Экс-гендиректору запрещено использовать средства связи и интернет, кроме экстренных случаев. Судом также установлен комендантский час — выходить из дома нельзя с семи вечера до семи утра. Кроме того, запрещено общение со свидетелями и представителями потерпевшего по делу.
Напомним, Айрата Каримова задержали 4 апреля прошлого года в аэропорту Москвы, откуда его привезли в Уфу. В тот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До сентября 2023 года Каримов находился под домашним арестом, после Верховный суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. После Каримова отпустили под залог в 6 млн руб., но и это решение позже отменили.