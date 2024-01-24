В Краснодаре уволили полицейского за взятки от наркоклиники

Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



По данным kuban.aif.ru, подполковник и старший лейтенант полиции получили от учреждения по 25 тыс. руб. за общее покровительство. Противоправные действия краснодарских полицейских выявили оперативники собственной безопасности краевого управления ведомства. Второго участника противоправной деятельности отстранили от выполнения служебных обязанностей.



«При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.



Собранные сведения направлены в следственные органы для дальнейшего разбирательства в произошедшем. В полиции Краснодара данную ситуацию не комментируют.



Анастасия Донскова.