МО РФ заявило, что Киев совершил теракт, сбив Ил-76 в Белгородской области

В ведомстве РФ сообщили, что экипаж самолета погиб, как и все остальные на борту. «На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — заявили в Минобороны.