МО РФ заявило, что Киев совершил теракт, сбив Ил-76 в Белгородской области

«Сегодня в 11:15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», — заявили в ведомстве.
По данным Миноброны РФ, ВСУ поразили Ил-76 с украинскими пленными при помощи зенитного ракетного комплекса из Харьковской области.
Радиолокационными средствами российских ВКС зафиксирован пуск двух украинских ракет.
В ведомстве РФ сообщили, что экипаж самолета погиб, как и все остальные на борту. «На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли», — заявили в Минобороны.