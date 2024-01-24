Симоньян опубликовала список украинских военнопленных с борта Ил-76

Она выложила фотографию таблицы с фамилиями и датами рождения украинских военнослужащих, которых везли для обмена.
Как сообщили в Минобороны, самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. В 11:15 его сбили в Белгородской области. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Всего на борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, никто не выжил.
В военном ведомстве подчеркнули, что в Киеве знали о перевозке военнослужащих для готовящегося обмена.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, ВСУ сбили самолет либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T. В свою очередь, первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что экипаж успел доложить о внешнем воздействии.