В Петербурге задержали сотрудницу института РАН с флагом Украины на рюкзаке

«Вечером 23 января на платформе станции метро Владимирская молодой человек увидел, что у женщины на рюкзаке украинский флаг. Подошел к ней — завязался разговор, о котором мужчина сообщил сотрудникам полиции в метрополитене. Женщину задержали и доставили в отдел полиции Центрального района города, где опросили и отпустили под обязательство о явке», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, задержанная работает в Институте прикладной астрономии РАН на набережной Кутузова. Административное производство в отношении нее возбудили по статье 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).