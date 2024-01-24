В Петербурге задержали сотрудницу института РАН с флагом Украины на рюкзаке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге возбудила дело об административном правонарушении на 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН, которая ехала в метро с шевроном в виде флага Украины на рюкзаке. Пассажирку заметил прохожий и завязал с ней разговор, после которого обратился к полицейским, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города.