15 раз нарушившая ПДД водитель насмерть сбила женщину на трассе «Сибирь»

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Авария произошла вечером 24 января на трассе «Сибирь» на пешеходном переходе в районе остановки «Химико-фармацевтический завод».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, водитель автомобиля «Ниссан» допустил наезд на 45-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась во время транспортировки в медучреждение.
Известно, что за рулём машины находилась 35-летняя женщина, которая ранее более 15 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД и превышение скорости. Процедура медосвидетельствования не выявила у неё признаков опьянения.