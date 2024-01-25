Тление в завалах сгоревшей мебельной фабрики под Челябинском продолжается на 200 кв.м

«На пожаре в Еткульском районе продолжаются работы по ликвидации тления и разборки строительных конструкций, площадь тления 200 квадратных метров», — прокомментировали в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
Там добавили, что на месте работают три автоцистерны 6-го пожарно-спасательного отряда и два погрузчика от ООО «Регина-М».
Напомним, следственные органы выясняют причины пожара в здании мебельной фабрики компании «Регина», вследствие чего обрушилось помещение цеха.
Напомним, пожар начался на кровле здания рано утром 24 января. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 3,6 тыс. кв. метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на складированные рядом со зданием лесоматериалы, пострадавших нет.