Тление в завалах сгоревшей мебельной фабрики под Челябинском продолжается на 200 кв.м

Напомним, пожар начался на кровле здания рано утром 24 января. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 3,6 тыс. кв. метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на складированные рядом со зданием лесоматериалы, пострадавших нет.