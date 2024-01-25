В автосалоне с электромобилями в Каракалпакстане случился пожар. Видео

Вчера в 20:17 загорелся автосалон по адресу махалля «Шаббаз» Берунийского района Каракалпакстана. Кадры инцидента распространились в соцсетях.
По данным МЧС, для тушения пожара в 20:23 прибыли три пожарно-спасательных экипажа. Они справились с пламенем за 45 минут — к 21:08 оно полностью ликвидировано.
В результате пожара повреждены крыша здания и один автомобиль марки BYD. Информации о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало, отметили в ведомстве.
Специалисты устанавливают причину и размер материального ущерба.