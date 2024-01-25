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В автосалоне с электромобилями в Каракалпакстане случился пожар. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера в Каракалпакстане сгорел автосалон с электромобилями. Пострадала одна машина. Жертв среди людей нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Вчера в 20:17 загорелся автосалон по адресу махалля «Шаббаз» Берунийского района Каракалпакстана. Кадры инцидента распространились в соцсетях.

По данным МЧС, для тушения пожара в 20:23 прибыли три пожарно-спасательных экипажа. Они справились с пламенем за 45 минут — к 21:08 оно полностью ликвидировано.

В результате пожара повреждены крыша здания и один автомобиль марки BYD. Информации о пострадавших или погибших в результате пожара не поступало, отметили в ведомстве.

Специалисты устанавливают причину и размер материального ущерба.

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