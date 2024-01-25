Жители Иркутской области за два дня отдали мошенникам 16 млн рублей

За последние два дня мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 16 млн рублей. Ведущими способами обмана по-прежнему остаются звонки от якобы менеджеров банков или лжеброкеров. Так, с заявлением в полицию обратилась инженер-технолог одного из предприятий Ангарска. В ноябре 2023 женщина наткнулась в интернете на объявление о дистанционном способе заработке посредством торговли на бирже, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.