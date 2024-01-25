Жители Иркутской области за два дня отдали мошенникам 16 млн рублей

За последние два дня мошенники похитили у жителей Приангарья свыше 16 млн рублей. Ведущими способами обмана по-прежнему остаются звонки от якобы менеджеров банков или лжеброкеров. Так, с заявлением в полицию обратилась инженер-технолог одного из предприятий Ангарска. В ноябре 2023 женщина наткнулась в интернете на объявление о дистанционном способе заработке посредством торговли на бирже, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Ангарчанка оставила заявку на сайте, ей позвонил некто и предложил поучаствовать в валютных торгах. Незнакомец попросил установить несколько специальных приложений и внести депозит — 15 тысяч рублей.
Виртуальный баланс женщины два месяца увеличивался, но вывести полученную прибыль она не смогла. Мошенники перестали выходить на связь, а женщина перевела на различные счета 7,3 млн рублей, большая часть из которых была взята в кредит.
В подобную западню угодил слесарь из Черемхово. В телефонной игре мужчине высветилось уведомление об инвестировании, он перешел по ссылке. За 13 дней доверчивый черемховец перевел лжеброкерам 1,4 млн рублей.