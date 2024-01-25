В Хабаровске осудили пособника международного террора

Наше агентство уже не раз обращало внимание, что содействие терроризму влечёт очень жёсткое наказание. В прошлом году в краевой столице за финансирование этой же экстремистской структуры к 8 годам лишения свободы был приговорён иностранный гражданин по фамилии Кузиев. А в мае этого года под стражу отправлена целая группа мигрантов за пособничество всё той же запрещённой Верховным судом РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» (в переводе это означает комитет освобождения Леванта или Восточного Средиземноморья).