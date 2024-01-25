В Хабаровске осудили пособника международного террора

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил выходца одной из республик Средней Азии по фамилии Маликов из Комсомольска-на-Амуре к длительному сроку заключения за содействие терроризму. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
— В апреле 2023 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали выходца одной из среднеазиатских республик Маликова С. М., который, действуя в интересах международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена), осуществлял финансовую помощь на нужды её участников, а именно для приобретения оружия, боеприпасов и обмундирования, — говорится в сообщении.
Напомним, запрещённая в России и признанная террористической организация «Хайят Тахрир аш-Шам» была создана в 2017-м на основе ранее признанной экстремистской группировки исламских террористов «Джабхат ан-Нусры». Как говорят эксперты, она стала, по сути, новым брендом прежней структуры боевиков и продолжает активные вооружённые действия против правительственных войск на территории Сирийской Арабской Республики.
Наше агентство уже не раз обращало внимание, что содействие терроризму влечёт очень жёсткое наказание. В прошлом году в краевой столице за финансирование этой же экстремистской структуры к 8 годам лишения свободы был приговорён иностранный гражданин по фамилии Кузиев. А в мае этого года под стражу отправлена целая группа мигрантов за пособничество всё той же запрещённой Верховным судом РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» (в переводе это означает комитет освобождения Леванта или Восточного Средиземноморья).