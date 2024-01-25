Водитель пассажирской маршрутки сбил школьницу в Слюдянском районе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 58-летний водитель маршрутки «Ивеко» при движении из Слюдянки в Култук во время высадки пассажиров на остановке не убедился в безопасности движения и допустил наезд на ноги 13-летней девочки, находившейся на проезжей части.