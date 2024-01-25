СК опроверг новость о задержании работника Wildberries за поджог склада в Шушарах

В Сети появилась новость о задержании сотрудника Wildberries, который признался в поджоге склада. Парня якобы задержали, а он объяснил, что всего лишь пошутил из-за того, что зарплата оказалась меньше, чем он рассчитывал. Всего за неделю он набрал штрафов на 20 тысяч рублей. Однако в ГСУ СК РФ по Петербургу Spb.kp.ru рассказали, что такого не было.
— Никто не задержан. Подозреваемых нет, — рассказали в ведомстве.
Напомним, пожар случился 13 января. Пламя охватило здание площадью 70 тысяч квадратных метров. В тот день в происшествии никто не пострадал, все успели эвакуироваться из здания. СК проводит проверку и ищет виновных в ситуации. Недавно свои показания дала гендиректор компании Татьяна Бакальчук. Продавцам, чьи товары сгорели в Шушарах, сейчас выплачивают компенсации.