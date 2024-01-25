Автобус № 90 переехал мужчину в Воронеже

В Воронеже 47-летний местный житель угодил под колеса большого автобуса МАЗ маршрута № 90. Мужчина упал при выходе из транспорта на остановке. По информации полиции, 56-летний водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ МВД в четверг, 25 января.
ДТП случилось на Ленинском проспекте вчера, 24 января, в 8:55 на остановке «Школа». Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошлые сутки в Воронежской области зарегистрировали 138 дорожно-транспортных происшествий. Травмы разной степени тяжести получили три человека. О погибших не сообщается.
Накануне РИА «Воронеж» рассказывало о другой аварии с участием автобуса № 90. В самом центре города, на пересечении Плехановской и Пушкинской, после столкновения с маршрутным транспортом перевернулся фургон.