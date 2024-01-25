Автобус № 90 переехал мужчину в Воронеже

В Воронеже 47-летний местный житель угодил под колеса большого автобуса МАЗ маршрута № 90. Мужчина упал при выходе из транспорта на остановке. По информации полиции, 56-летний водитель начал движение, не убедившись в безопасности маневра. Пострадавший доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ МВД в четверг, 25 января.