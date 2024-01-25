Под Волгоградом в столкновении «Лады» и «Хендэ» пострадали женщина и подросток

Двух человек госпитализировали с места аварии в Новоаннинском районе 24 января. На проезжей части столкнулись «Лада Приора» и «Хендэ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 21.30 часов в городе Новоаннинский на улице Сергеева у дома № 5.
— 36-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив многоэтажки выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Хендэ», — уточнили в полиции региона.
Травмы получила женщина, которая управляла легковушкой, и ее 16-летний пассажир. Пострадавшие находятся в медучреждении, им оказывается необходимая помощь.