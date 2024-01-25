Под Волгоградом в столкновении «Лады» и «Хендэ» пострадали женщина и подросток

Двух человек госпитализировали с места аварии в Новоаннинском районе 24 января. На проезжей части столкнулись «Лада Приора» и «Хендэ». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 21.30 часов в городе Новоаннинский на улице Сергеева у дома № 5.