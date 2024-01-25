На Дону задержан наркосбытчик

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» в отношении 35-летнего жителя Таганрога. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток изоленты, с находящимся в нем зип-пакетом с наркотическим средство N-метилэфедрон общей массой 0,12 грамма, — говорится в сообщении.
Как пояснил задержанный, наркотическое средство он приобрел через Интернет-магазин для дальнейшей перепродажи.