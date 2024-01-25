Появились кадры задержания участников «Би-2» в Таиланде

Полиция провела задержание во время рейда по проверке документов после концерта, прошедшего 24 января, уточнил «РИА Новости» источник в пхукетской полиции. По его словам, семеро музыкантов провели ночь в камере временного содержания, после чего их на время отпустили до суда. Собеседник предупредил, что музыкантов могут внести в черный список, после чего им будет закрыто посещение страны «как минимум на несколько лет».