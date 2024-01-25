На Кубани опровергли избиение полицейскими участника СВО

Ранее житель Северского района опубликовал в соцсетях информацию о том, что его вместе с товарищем якобы избили полицейские. Все произошло 18 января в поселке Афипском. Двое товарищей выпивали. В какой-то момент они повздорили с соседом, который вызвал полицию и сообщил, что мужчины угрожают ему ножом. На место приехали участковые.