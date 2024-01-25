На Кубани опровергли избиение полицейскими участника СВО. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее житель Северского района опубликовал в соцсетях информацию о том, что его вместе с товарищем якобы избили полицейские. Все произошло 18 января в поселке Афипском. Двое товарищей выпивали. В какой-то момент они повздорили с соседом, который вызвал полицию и сообщил, что мужчины угрожают ему ножом. На место приехали участковые.
«В связи с тем, что автор публикации и его знакомый продолжали вести себя агрессивно, сотрудники полиции применили в отношении них наручники и доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Доставив мужчин в отдел, им вызвали скорую помощь.
«У доставленных имелись телесные повреждения, которые автор публикации получил в результате падения на лестнице, когда спускался по направлению к правоохранителям, а его знакомый — во время конфликта до прибытия полицейских», — уточнили в полиции.
Кроме того, автор публикации утверждал, что полицейские сорвали с него медали и бросили на пол. Эту информацию также опровергли.
На мужчин составили административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением». Материалы направили в суд. Сейчас в полиции рассматривают вопрос о том, чтобы привлечь автора публикации к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.