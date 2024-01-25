В Краснодарском крае при пожаре погибла семейная пара

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме на улице Красноармейской в Кропоткине. Возгорание жилища произошло рано утром 25 января.
Жертвами происшествия стали супруги в возрасте 85 и 74 лет. Установлено, что пожар начался в одной из комнат частного дома. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных.
После ликвидации возгорания в помещении были обнаружены тела погибших. По предварительной версии, к трагедии могла привести неправильная эксплуатация котла отопления. На месте происшествия работают специалисты. Точные причины случившегося уточняются. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.