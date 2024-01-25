В жилом доме Борисова взорвалось два газовых баллона

Сегодня в 18.27 спасателям поступило сообщение о взрыве газового баллона в многоквартирном жилом доме по ул. Нормандия-Неман в Борисове.
Прибывшие подразделения МЧС установили, что в результате взрыва двух газовых баллонов (объемом 520 мл каждый) произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением. Баллоны были в шкафчике над включенной газовой плитой. В момент происшествия в квартире находилась семья из трех человек.
В результате взрыва волной выбиты два окна в комнате, от вспышки газовоздушной смеси уничтожен натяжной потолок в кухне, повреждены панели ПВХ на площади 3 кв.м в коридоре.