СК РФ показал кадры с места крушения Ил-76 в Белгородской области

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, ВСУ осуществили поражение самолета из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, при этом радиолокационные средства ВКС РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76. Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что в районе крушения обнаружены фрагменты управляемой ракеты от зенитно-ракетного комплекса. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Осмотр места крушения самолета Ил-76 позволил специалистам прийти к выводу, что самолет был атакован зенитной ракетой с Украины.