Спасатели первыми увидели пожар и прибыли к горящей стройке МКД в Иркутске

Отмечается, что после полуночи начальник караула 3 пожарно-спасательной части пошёл проверять несение службы личным составом и заметил огонь напротив ПСЧ. Вместе с дежурным он вышел на улицу и увидел, что горит опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте.