Спасатели первыми увидели пожар и прибыли к горящей стройке МКД в Иркутске

«Вызвали сами себя на пожар», — так охарактеризовали случай, который произошел минувшей ночью в Иркутске. Всё дело в пожаре, который вспыхнул на одной из строек многоквартирного дома на улице Лызина в столице региона, передаёт ИА IrkutskMedia.
Отмечается, что после полуночи начальник караула 3 пожарно-спасательной части пошёл проверять несение службы личным составом и заметил огонь напротив ПСЧ. Вместе с дежурным он вышел на улицу и увидел, что горит опалубка строящегося дома на улице Лызина. Мгновенно был дан сигнал тревоги и уже через пару минут два пожарных расчёта были на месте.
Сложность в тушении заключалась в большой пожарной нагрузке: огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям и горючему утеплителю.
А провода под напряжением не позволили подать воду в первые минуты.
Около 2.30 пожар был ликвидирован на площади 600 кв. метров. Пострадавших нет.
Дознаватели МЧС России установили, что в ночное время при обходе территории сторож стройки заметил, что трещат и искрятся провода. Буквально через несколько секунд вспыхнул огонь. Мужчина побежал вызывать пожарных. Однако его звонок на «101» совпал с прибытием сотрудников МЧС России, которые сами увидели пожар.