Потоп в садоводстве под Ангарском расширяется

По последним данным, предоставленным региональным МЧС, всего в «Этилене» подтоплено 90 участков, расположенных на берегу Ангары. Всего в садоводстве 320 домов.
Подтопление произошло из-за подъёма уровня воды, вызванного продвижением кромки льда вверх по течению реки.
«Ниже по течению вдоль Ангары расположены два СНТ “Береговое” и “Ангара”. По данным космического мониторинга, кромка ледостава на Ангаре за сутки продвинулась на 2 км и в настоящее время находится вблизи населённого пункта Усть-Балей Иркутского района. По прогнозу, в ближайшие сутки ожидается продвижение кромки на 5−12 км», — написано в сообщении пресс-службы МЧС по Иркутской области.
Для предотвращения потопа до 1800 кубометров в секунду снижены сбросные расходы Иркутского гидроузла.
«При дальнейшем ухудшении обстановки сбросные расходы будут ещё снижены».