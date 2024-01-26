Потоп в садоводстве под Ангарском расширяется

«Ниже по течению вдоль Ангары расположены два СНТ “Береговое” и “Ангара”. По данным космического мониторинга, кромка ледостава на Ангаре за сутки продвинулась на 2 км и в настоящее время находится вблизи населённого пункта Усть-Балей Иркутского района. По прогнозу, в ближайшие сутки ожидается продвижение кромки на 5−12 км», — написано в сообщении пресс-службы МЧС по Иркутской области.