В Иркутске нашли водителя, сбившего детей. Что он говорит в свое оправдание

Нашли его в микрорайоне Топкинский, спустя почти сутки с момента аварии:
«Мужчина оказался нетрезв и внятно объяснить причину оставления места аварии не смог. Свою причастность к произошедшему он отрицать не стал».
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Нашли его в микрорайоне Топкинский, спустя почти сутки с момента аварии:
«Мужчина оказался нетрезв и внятно объяснить причину оставления места аварии не смог. Свою причастность к произошедшему он отрицать не стал».