В Иркутске нашли водителя, сбившего детей. Что он говорит в свое оправдание

В Иркутске полицейские вычислили и задержали водителя «Тойота Пробокс», который 24 января по улице Курочкина сбил двух школьниц 10 и 11 лет, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ИА «ТК Город».