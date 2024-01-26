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В Иркутске нашли водителя, сбившего детей. Что он говорит в свое оправдание

В Иркутске полицейские вычислили и задержали водителя «Тойота Пробокс», который 24 января по улице Курочкина сбил двух школьниц 10 и 11 лет, после чего скрылся с места ДТП, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: Скриншот

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, личность лихача сотрудники ГИБДД установили, просмотрев уличные камеры наблюдения. Это 37-летний местный житель.

Нашли его в микрорайоне Топкинский, спустя почти сутки с момента аварии:

«Мужчина оказался нетрезв и внятно объяснить причину оставления места аварии не смог. Свою причастность к произошедшему он отрицать не стал».