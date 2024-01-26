Иркутянин организовал финансовую пирамиду под видом магазина спортпита

Деньги она отдала ему для закупки товара. После получения первой прибыли, пострадавшая передала ему ещё денег, однако они уже не вернулись.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний ранее судимый иркутянин. Как оказалось, лёгкий способ заработка на спортивном питании доверчивым гражданам он предлагал с сентября по декабрь. На деле он забирал их деньги, но на первый раз всё же отдавал первую «прибыль», которую брал из суммы, переданной предыдущим участником.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным полиции, жертвами финансовой пирамиды могут быть более 50 человек.