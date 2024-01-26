Иркутянин организовал финансовую пирамиду под видом магазина спортпита

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний ранее судимый иркутянин. Как оказалось, лёгкий способ заработка на спортивном питании доверчивым гражданам он предлагал с сентября по декабрь. На деле он забирал их деньги, но на первый раз всё же отдавал первую «прибыль», которую брал из суммы, переданной предыдущим участником.