В Таганроге произошел крупный пожар в ремонтном цехе

По информации ведомства, ремонтный цех начал полыхать около 17:30. Пламя за считанные минуты охватило порядка 200 квадратных метров. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пламя удалось за час. Причина пожара устанавливается. К счастью, обошлось без пострадавших.