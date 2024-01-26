В Перми освятили часовню в память о погибших во время стрельбы на территории ПГНИУ

В День российского студенчества 25 января на территории кампуса ПГНИУ освятили храм-часовню в память о погибших во время стрельбы на территории пермского вуза. Страшная трагедия произошла 20 сентября 2021 года.
В Пермской митрополии РПЦ сообщили, на богослужении присутствовали представители краевой и городской властей, представители административно-профессорского состава ПГНИУ.
«Во время богослужения провозгласили многолетие “зде учащим и учащимся”, а также совершили поминовение жертв страшной трагедии, случившейся в стенах университета», — пояснили в Пермской митрополии.
Возведение храма-часовни во имя святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла ранее поддержали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе визита в Пермский университет, а также глава региона Дмитрием Николаевичем Махониным.
Эскизом будущей часовни во имя равноапостольных братьев послужила часовня во имя преподобного Сергия Радонежского, находящаяся на Егошихинском кладбище Перми.
В январе 2023 года на месте будущей часовни на территории кампуса ПГНИУ установили большой деревянный крест, в сентябре произвели работы по выравниванию грунта под строительство здания. Спустя четыре месяца, ко Дню Российского студенчества завершили основную часть строительных работ.
В сентябре 2021 года «Комсомолка» привела полную хронологию страшных событий в ПГНИУ. В тот день от рук Тимура Бекмансурова погибли шесть человек.