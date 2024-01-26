Что ждет водителя автобуса, влетевшего в толпу людей на тротуаре в Петербурге

Следователи продолжают разбираться в причинах серьезной аварии на пересечении улиц Наличной и Беринга. Напомним, 24 января лазурный автобус с пассажирами внутри на полном ходу влетел в толпу на тротуаре, зацепив и подмяв несчастных под себя. Пять человек пострадали, из них четверо в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Ранее пассажирка злополучного автобуса рассказала spb.kp.ru, как один из парней попал под колеса и бился в конвульсиях. Редакция попыталась разобраться, чем жесткое ДТП грозит шоферу и транспортной компании.
ЧТО-ТО СО ЗДОРОВЬЕМ.
К счастью, пострадавших вытащили из-за под многотонного транспорта, автобус пришлось поднимать с помощью крана. На водителя сразу же завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В худшем случае он сядет в колонию на два года. Но, возможно, шоферу самому была нужна помощь в момент аварии.
— Предварительно установлено, что ДТП связано с состоянием здоровья водителя, — сообщили ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Однако Комтранс настаивает на том, что перед выходом на маршрут все было в порядке.
— Водитель успешно прошел предрейсовый медосмотр, — уточнили в профильном комитете. — Автобус тоже был абсолютно исправен, — уточнили в профильном комитете.
Кроме того, у шофера шесть лет стажа, и к его работе у перевозчика никогда не было нареканий. Но к самой транспортной компании — «Домтрансавто» — следователи тоже пригляделись. На нее завели уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К слову, на наш официальный запрос о том, как на предприятии проходит медосмотр, а также о том, не было ли жалоб на здоровье или хронических заболеваний у водителя, который был за рулем попавшего в аварию автобуса, перевозчик пока не ответил.
И ВОДИТЕЛЯ, И ПЕРЕВОЗЧИКА НАКАЖУТ.
Тем временем, по неофициальной информации, у водителя во время движения сильно затекла нога, поэтому он потерял управление.
— Его в любом случае будут привлекать к ответственности за нарушение ПДД. Лицо, управляющее «источником повышенной опасности» (по закону таковым является автомобиль), априори виновно в причинении вреда здоровью, — говорит spb.kp.ru автоюрист Вальдемар Абрамов. — Но здесь нужно понять, в какой момент ему стало плохо. Если он ехал за рулем и ему моментально стало плохо — то это одно. А если ему еще полчаса назад поплохело, но он решил, что откатает рейс, а потом обратится к врачу — то тут его вина полностью. Согласно ПДД, водитель не имеет право управлять транспортным средством в болезненном либо утомленном состоянии.
По словам эксперта, даже если у водителя свело ногу, он должен был принять все меры к экстренной остановке: у него есть ручной тормоз, вторая нога, руки. Единственный вариант, при котором он физически не мог бы избежать столкновения, если б организм «отключился» полностью, как при приступе эпилепсии, инсульте.
— В любом случае на улицах и в салоне есть камеры, тахографы, а судебные эксперты и трасологи (криминалисты, занимающийся исследованием следов транспортных средств, — прим. авт.) по поведению машины смогут определить, каким образом она управлялась: давили ли на газ, на тормоз, управлялась машина или нет, был ли в сознании человек.
А тем временем двое пострадавших находятся в реанимации. В случае их смерти, водителю, который несет сейчас основную ответственность в уголовно-процессуальном поле как непосредственный причинитель вреда, переквалифицируют статью. И это уже грозит реальным сроком. Работодателя, по словам юриста, тоже накажут в любом случае.