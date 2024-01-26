Что ждет водителя автобуса, влетевшего в толпу людей на тротуаре в Петербурге

Кроме того, у шофера шесть лет стажа, и к его работе у перевозчика никогда не было нареканий. Но к самой транспортной компании — «Домтрансавто» — следователи тоже пригляделись. На нее завели уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К слову, на наш официальный запрос о том, как на предприятии проходит медосмотр, а также о том, не было ли жалоб на здоровье или хронических заболеваний у водителя, который был за рулем попавшего в аварию автобуса, перевозчик пока не ответил.