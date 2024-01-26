Применявший к жене незаконные меры «любовной профилактики» житель Канска попал в колонию

«Сотрудники задержали дебошира уже с обвалочным ножом, похожим на топор, которым он угрожал прятавшейся от него плачущей супруге, — рассказали в ГУ МВД. — Выяснилось, что пара нередко ссорилась на бытовой почве, но чаще это происходило из-за ревности и рукоприкладства мужчины. В день происшествия 28-летняя девушка заявила ему о своем намерении расстаться, так как не хотела больше терпеть его грубое и неуважительное отношение. С таким поворотом мужчина, разгоряченный спиртным, не согласился и перешел к “любовной профилактике”. Он избил жену, а затем, схватив топорик, стал замахиваться им и угрожать ей убийством. Испуганная потерпевшая восприняла угрозы реально, ведь ранее супруг был судим за преступления против жизни и здоровья человека».