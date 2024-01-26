На трассе в Новосибирской области загорелся автобус с пассажирами

Как сообщает МЧС региона, информация о возгорании поступила 26 января в 10:06 (по местному времени). Пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в МСЧ, в салоне находились 23 пассажира и водитель.



«Участок автомобильной дороги не перекрывался, пассажиры с места происшествия продолжили движение попутным транспортом», — говорится в сообщении.



На месте работали четыре сотрудника МЧС и две единицы техники.