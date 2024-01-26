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В Андижанской области на рынке произошел крупный пожар, который тушили 2,5 часа. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На вещевом рынке в Андижанской области произошел крупный пожар. Огонь был потушен силами 20-ти пожарно-спасательных расчетов, пострадавших граждан нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.
Источник: Podrobno.uz

Ночью 25 января 2024 года загорелся вещевой рынок, расположенный на автостоянке «Асака» в Шахриханском районе Андижанской области.

Сообщение о пожаре поступило в УЧС в 23:30 часов. На место возгорания немедленно — в 23:32 часов — прибыли 20 пожарно-спасательных расчетов (первично МЧС заявляло о работе 10 бригад).

Пожар удалось локализовать в 00:30 часов 26 января, а в 01:53 часов он был окончательно потушен.

В результате пожара пострадало около 700−800 квадратных метров площади. Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

Информации о гражданах, пострадавших или погибших в результате пожара, не поступало.

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