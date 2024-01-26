В Андижанской области на рынке произошел крупный пожар, который тушили 2,5 часа. Видео

Ночью 25 января 2024 года загорелся вещевой рынок, расположенный на автостоянке «Асака» в Шахриханском районе Андижанской области.
Сообщение о пожаре поступило в УЧС в 23:30 часов. На место возгорания немедленно — в 23:32 часов — прибыли 20 пожарно-спасательных расчетов (первично МЧС заявляло о работе 10 бригад).
Пожар удалось локализовать в 00:30 часов 26 января, а в 01:53 часов он был окончательно потушен.
В результате пожара пострадало около 700−800 квадратных метров площади. Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.
Информации о гражданах, пострадавших или погибших в результате пожара, не поступало.