В Андижанской области на рынке произошел крупный пожар, который тушили 2,5 часа. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На вещевом рынке в Андижанской области произошел крупный пожар. Огонь был потушен силами 20-ти пожарно-спасательных расчетов, пострадавших граждан нет, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу МЧС Узбекистана.