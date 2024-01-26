Автобус провалился в воронку шахты: спецкомиссия назвала виновников и причины трагедии

В сообщении отметили, что к расследованию были привлечены к расследованию 4 экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Члены комиссии спускались в шахту и обследовали место обрушения.