Автобус провалился в воронку шахты: спецкомиссия назвала виновников и причины трагедии

АЛМАТЫ, 26 янв — Sputnik. Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО «Майкаинзолото» огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
"Комиссией установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю, — говорится в сообщении.
Комиссия пришла к выводу, что причинами группового несчастного случая вследствие обрушения горной массы в отработанное пространство стали:
- неудовлетворительная организация производства работ;
- не проводимый должным образом производственный контроль за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц АО «Майкаинзолото»;
- не осуществлялся должным образом контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков.
«Кроме этого, установлено, что за существующими пустотами, образовавшимися в результате деятельности предприятия, не осуществлялся должный контроль, не производилось их принудительное обрушение, с последующим погашением, согласно проектной документации, пустот выработанного очистного пространства», — говорится в сообщении.
Указанные причины и привели в итоге к внезапному обрушению горной массы, которое в свою очередь создало аварийную ситуацию приведшую к групповому несчастному случаю.
В сообщении отметили, что к расследованию были привлечены к расследованию 4 экспертных организации, в том числе эксперт из Российской Федерации, проведен опрос свидетелей и должностных лиц предприятия. Члены комиссии спускались в шахту и обследовали место обрушения.
«По результатам расследования, комиссией определены комплекс мероприятия по устранению причин, приведших к несчастному случаю со сроками их исполнения. Среди которых, пересмотр должностных инструкций директора шахты, главного инженера, главного маркшейдера, участковых маркшейдеров с учетом требований законодательства в области промышленной безопасности,» — говорится в сообщении.
Материалы переданы в правоохранительные органы.
Напомним, 4 января на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство неработающей шахты провалился автобус с четырьмя людьми, двоих из которых нашли мертвыми. Поиски оставшихся людей и автобуса продолжаются до сих пор.
Аварийно-спасательные работы на месте обвала ведутся без выходных с момента происшествия. Периодически продолжается геосканирование почвы. Работы ведутся в очень сложных условиях, имеются постоянные риски обвала горных пород и имеющихся пустот под образовавшейся воронкой.