В Татарстане создан спецотдел по расследованию преступлений среди иностранцев

В Татарстане создан спецотдел по расследованию преступлений мигрантов. Об этом на итоговой коллегии сообщил руководитель управления СКР по республике Валерий Липский.
6-й отдел по расследованию особо важных дел создали в управлении Следкома России по региону в ноябре 2023. Уже имеются определенные результаты работы.
По словам Липского, обострилась проблема преступности в миграционной сфере. По итогам 2023 года 68 иностранных граждан предстали перед судом. Также выявлены девять представителей коммерческих фирм, которые поставили на учет более двух тысяч неработающих мигрантов.
Напомним, глава Татарстана заявил, что нужны условия для социальной адаптации мигрантов.