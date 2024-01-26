26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень воды на притоке Припяти превысит опасно высокую отметку, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В ближайшие дни на притоке Припяти реке Случь у деревни Ленин (Житковичский район Гомельской области) уровень воды превысит опасную отметку, при которой отмечаются затопления прибрежных территорий. В связи с этим Белгидромет объявил штормовое гидрологическое предупреждение.