У автобусной остановки на Лиговском проспекте рухнул забор

На кадрах видно, что на земле оказались как минимум два пролета стены. Забор практически лег во внутреннюю часть двора, на тротуар отлетели лишь его обломки. Оставшиеся стоять части выглядят неважно — заметны крупные трещины, верхние части частично обрушены.
По словам очевидцев, забор длительное время находится в аварийном состоянии. «Хорошо, что обрушился не на тротуар, возле улицы Тосина вообще остановка автобусов», — добавили они.
Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра, участок, на котором расположен забор, является собственностью публично-правовых образований. Это означает, что земля находится в госсобственности. При этом она может находиться в аренде.