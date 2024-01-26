У автобусной остановки на Лиговском проспекте рухнул забор

На кадрах видно, что на земле оказались как минимум два пролета стены. Забор практически лег во внутреннюю часть двора, на тротуар отлетели лишь его обломки. Оставшиеся стоять части выглядят неважно — заметны крупные трещины, верхние части частично обрушены.