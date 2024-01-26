В Уфе по уголовным статьям арестовали шестерых участников беспорядков в Баймаке

В ходе судебного заседания обвиняемые и их защитники просили в удовлетворении ходатайства отказать, избрать им более мягкую меру пресечения.
Суд на основании исследования имевшихся материалов, уголовно-правовой характеристики инкриминируемого деяния, данных о личности обвиняемых пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 марта 2024 года. Постановление в законную силу пока не вступило.
«Башинформ» сообщал о том, что ранее были арестованы восемь участников несанкционированной акции в Баймаке, которая прошла 15 января.
Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки» в отношении участников массовых беспорядков в Баймаке, которые произошли 17 января. По этой статье грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
«Башинформ» сообщал, что суд признал экстремиста Фаиля Алчинова* виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и приговорил к четырем годам колонии общего режима. Эту ситуацию деструктивные силы пытаются использовать для разжигания розни.
Как мы рассказывали ранее, Росфинмониторинг внес Алчинова* в перечень террористов и экстремистов. После признания «Башкорт»** экстремистской организацией он продолжал преступную, деструктивную деятельность, разжигал межнациональную рознь, поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны.
Планомерная борьба с экстремистским подпольем в Башкирии идет с 2019 года. Так, по инициативе Главы региона в 2020 году Верховный суд Башкирии за многочисленные призывы к национальной розни признал «Башкорт»** экстремистской организацией и запретил ее деятельность. До этого пять лет возглавлял организацию именно Алчинов*.
* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.