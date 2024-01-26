Жителей Выборга напугал взрыв и белый столб дыма

Жители Выборга услышали звук взрыва и заметили белый столб дыма примерно в 20−30 километрах от города.
«Так взорвалось, что аж земля задрожала!» — прокомментировал пользователей соцсетей, который выложил видеозапись с видом на место взрыва.
Как пишет «Mash на Мойке» со ссылкой на ГУ МЧС, повода для беспокойства нет. Рабочие проводят плановые работы по добыче гранитной крошки на карьере в Гаврилово.
Ранее spb.aif.ru писал, как власти Ленобласти планируют бороться с атаками беспилотников. После пожара на терминале в Усть-Луге и подбитого дрона над Петербургом усилят оборону и запустят мобильные группы по ликвидации БПЛА.