Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, указали в ведомстве.
О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Днем ране в результате атаки квадрокоптером Вооруженных сил Украины (ВСУ) хутора в Борисовском районе Белгородской области погибла мирная жительница. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, это было сделано целенаправленно оператором БПЛА.
В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 87 боеприпасов. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения пять человек.
До этого, 21 января, ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка. По последним данным, 27 человек стали жертвами этой атаки, еще 25 человек пострадали. Минздрав РФ также сообщил, что 18 человек были госпитализированы, в том числе двое детей.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим приграничным областям России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года после участившихся обстрелов украинскими военными донбасских городов.