Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

В этот же день стало известно, что ВСУ за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 87 боеприпасов. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса в Кировском районе по улице Дагестанской получили ранения пять человек.