Землетрясение зафиксировали сейсмологи Алматы

По информации официального сайта ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК, эпицентр землетрясения располагался в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана нет ощутимости. Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 27 января 2024 года в 6 часов 47 минут.
Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).
Интенсивность землетрясения — сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов
Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости — в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки. В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу. Позже в акимате Алматинской области проинформировали, что по результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории региона обнаружены трещины на 44 зданиях — это школы, больницы, ДК. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе Алматы.