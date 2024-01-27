Россиянин, убивший женщину и ее дочь в Новосибирске, скрывался в Казахстане

Подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос его экстрадиции в страну совершения преступления.