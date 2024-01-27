Россиянин, убивший женщину и ее дочь в Новосибирске, скрывался в Казахстане

Департаментом криминальной полиции МВД РК во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ, проводится розыск и задержание лиц, скрывающихся в сопредельных государствах от уголовного преследования.
«На основании ориентировки главного управления уголовного розыска МВД РФ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничной службы КНБ и криминальной полиции МВД РК задержан гражданин России, подозреваемый в совершении двойного убийства матери и ее малолетней дочери 23 января в Новосибирске», — говорится в сообщении.
По данным зарубежных коллег, преступник после совершения особо тяжкого преступления намеревался скрыться в соседних государствах. После получения сообщения криминальной полицией страны были ориентированы оперативные, миграционные и другие подразделения органов внутренних дел Казахстана.
Кроме того, были проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.
Подозреваемый в двойном убийстве был задержан оперативной группой полиции совместно с сотрудниками пограничной службы на пограничном посту в Туркестанской области, когда пытался на такси пересечь государственную границу. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос его экстрадиции в страну совершения преступления.
Ранее в Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство.