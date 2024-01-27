В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе

КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Полиция подозревает ученика одной из школ Красноярска в написании комментария, содержащего ложное сообщение об акте терроризма, к фейковому анонимному сообщению якобы об угрозе готовящегося теракта в учебном заведении, которое неизвестные рассылали 23 января в родительские чаты.
В четверг антитеррористическая комиссия региона сообщила, что анонимные сообщения с фейковыми угрозами об актах терроризма массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска, сотрудники правоохранительных органов ищут авторов. По ее данным, 23 января «по красноярским родительским чатам в социальных сетях поступили анонимные сообщения об актах терроризма». Официальными ведомствами данная информация была опровергнута.
Мэрия обратилась к жителям с просьбой ответственно относиться к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов на местах, проявлять спокойствие и бдительность, а также ориентироваться на сведения из официальных источников информации.
«Однако 24 января в дежурную часть отдела полиции № 9 МУ МВД России “Красноярское” поступило сообщение от директора одной из школ города. Он рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе», — говорится в сообщении.
По данным краевого главка МВД, правоохранители проверили информацию и опасных предметов не обнаружили. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили, что комментарий был оставлен с аккаунта, принадлежащего ученику данной школы. В квартире подростка обнаружены и изъяты сотовый телефон и компьютер, сообщает ведомство.
«В отношении школьника следственным отделом № 9 СУ МУ МВД России “Красноярское” возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает главк.