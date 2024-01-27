В Красноярске заподозрили подростка в фейковом сообщении о теракте в школе

«Однако 24 января в дежурную часть отдела полиции № 9 МУ МВД России “Красноярское” поступило сообщение от директора одной из школ города. Он рассказал, что под публикацией о распространении фейков в официальном сообществе образовательного учреждения в соцсети неизвестный пользователь оставил комментарий, подтверждающий опасность причинения вреда школе», — говорится в сообщении.