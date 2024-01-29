Популярное кафе сгорело в Комсомольске-на-Амуре

Быстрые и слаженные действия расчетов позволили в 21.38 локализовать пламя на площади 150 квадратных метров. Полностью ликвидирован пожар в 23.47. На его тушении работали 3 единицы техники и 11 бойцов. От огня пострадали деревянная веранда и помещения кафе (кухня, продовольственный склад, холодильное оборудование, крыша). Пожарными из здания эвакуировано 3 баллона с пропаном и один углекислотный баллон. Стоит отметить, что развитию пожара до крупных масштабов способствовало позднее сообщение о возгорании в пожарную охрану.