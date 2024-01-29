ФНС России предупреждает о мошеннических рассылках в интернете

Мошенники стали рассылать письма от имени Федеральной налоговой службы о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФНС.
Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу Службы. Отмечается, что в число запрашиваемых документов могут входить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки.
ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам, поэтому рекомендует не открывать подозрительные письма и не переходить по ссылкам.
Вся необходимая информация об исчисленных налогах, задолженности и способах их оплаты размещена в Личном кабинете налогоплательщика физического лица, ИП или компании. На почту пользователям приходят только автоматические уведомления. Они не содержат данные сведения, а лишь напоминания о том, что с детальной информацией следует ознакомиться именно в Личном кабинете.
Для получения детальных разъяснений необходимо связаться с инспекцией, контакты которой можно найти по ссылке. Обращение можно направить также через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика физлица», «Личный кабинет ИП» и «Обратиться в ФНС России».
ФНС России призывает налогоплательщиков быть внимательными и не вступать в личную переписку или телефонные разговоры с незнакомыми пользователями, а при столкновении с мошенниками — обращаться в правоохранительные органы.