ФНС России предупреждает о мошеннических рассылках в интернете

Неизвестные от имени ФНС России рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика. Ему предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу Службы. Отмечается, что в число запрашиваемых документов могут входить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения данной процедуры предлагается обратиться к назначенному инспектору. В ином случае счета налогоплательщика будут заморожены до выяснения обстоятельств. Pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки.