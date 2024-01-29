Крымчан предупреждают о новом виде мошенничества

Полицейские предупреждают, что сегодня мошенники используют современные технологии подмены данных, имитируя звонки с номеров, которые закреплены за банками или правоохранительными органами.
Ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, а также данные своих банковских карт незнакомым лицам.
МВД Крыма рекомендует:
— не совершать никаких финансовых операций по инструкциям от неизвестных лиц;
— не сообщайте реквизиты своих банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.