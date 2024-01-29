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Крымчан предупреждают о новом виде мошенничества

МВД Крыма призывает граждан быть бдительными при совершении действий с банковским картами и соблюдать простые правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.
Крымчан предупреждают о новом виде мошенничества
Источник: ГУ МВД

Полицейские предупреждают, что сегодня мошенники используют современные технологии подмены данных, имитируя звонки с номеров, которые закреплены за банками или правоохранительными органами.

Ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, а также данные своих банковских карт незнакомым лицам.

МВД Крыма рекомендует:

— не совершать никаких финансовых операций по инструкциям от неизвестных лиц;

— не сообщайте реквизиты своих банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.