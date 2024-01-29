До последнего звала маму и папу: в Приморье врачи борются за жизнь девочки, потерявшей родителей в ДТП

«Куда он так несся?», «Кто поможет найти родных ребенка?», «Почему именно они?» — этими вопросами задаются все невольные свидетели трагической аварии в Находке , где рулевой «Марка» погубил молодую семью. Вечером 28 января 27-летний водитель старенькой «японки» несся сломя голову, обгоняя машины. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку. Громкий хлопок раздался на всю улицу. Под удар попала «Тойота Белта», в которой были супруги 1993 и 1994 годов рождения и их восьмилетняя доченька. Машина перевернулась несколько раз и задела «Ниссан Нот». Неравнодушные прохожие бросились на помощь, раздался детский плач, ребенок звал папу и маму. Что известно о трагическом происшествии на сегодняшний день, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Удар пришелся на переднюю часть авто. Муж и жена приняли его на себя. Дочка сидела позади и получила множественные травмы. Девочка не понимала, что произошло и какую беду и боль принес водитель «Марка» в ее семью. Первое время она слезно просила маму и папу проснуться. Школьницу забрали в тяжелом состоянии в реанимацию. Виновника ДТП, как сообщил редакции источник, тоже. Водитель «Ниссана» также получил травмы.

«Восьмилетняя девочка после автоаварии, унесшей жизнь ее родителей, была госпитализирована в отделение реанимации с политравмой. Родственников семьи в тот же день нашла прокуратура Находки, они проинформированы о состоянии ребенка и тактике лечения».

Больше подробностей дать не могут, медики прикладывают все усилия, чтобы маленькая пациентка выкарабкалась. Родственники девочки готовы принять ее к себе. Люди, знающие погибших, до сих пор не могут поверить в произошедшее. Отзываются о супругах, как о порядочных людях, которые очень любили друг друга и строили большие планы. Недавно купили дом, глава семейства работал водителем самосвала, но даже опыт в управлении такой огромной машиной не смог уберечь от лихача на дороге, шансов уйти от встречки просто не было.