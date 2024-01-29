До последнего звала маму и папу: в Приморье врачи борются за жизнь девочки, потерявшей родителей в ДТП

«Куда он так несся?», «Кто поможет найти родных ребенка?», «Почему именно они?» — этими вопросами задаются все невольные свидетели трагической аварии в Находке, где рулевой «Марка» погубил молодую семью. Вечером 28 января 27-летний водитель старенькой «японки» несся сломя голову, обгоняя машины. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку. Громкий хлопок раздался на всю улицу. Под удар попала «Тойота Белта», в которой были супруги 1993 и 1994 годов рождения и их восьмилетняя доченька. Машина перевернулась несколько раз и задела «Ниссан Нот». Неравнодушные прохожие бросились на помощь, раздался детский плач, ребенок звал папу и маму. Что известно о трагическом происшествии на сегодняшний день, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Удар пришелся на переднюю часть авто. Муж и жена приняли его на себя. Дочка сидела позади и получила множественные травмы. Девочка не понимала, что произошло и какую беду и боль принес водитель «Марка» в ее семью. Первое время она слезно просила маму и папу проснуться. Школьницу забрали в тяжелом состоянии в реанимацию. Виновника ДТП, как сообщил редакции источник, тоже. Водитель «Ниссана» также получил травмы.
В пресс-службе Минздрава «КП» объяснили, что врачи Находкинской горбольницы оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку.
«Восьмилетняя девочка после автоаварии, унесшей жизнь ее родителей, была госпитализирована в отделение реанимации с политравмой. Родственников семьи в тот же день нашла прокуратура Находки, они проинформированы о состоянии ребенка и тактике лечения».
Прокурор города поставил на личный контроль соблюдение прав ребенка, оказание ей необходимой реабилитационной помощи и установление опеки.
Редакция выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Если потребуется финансовая помощь, обратитесь к нам, мы укажем реквизиты для сбора средств.