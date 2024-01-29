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До последнего звала маму и папу: в Приморье врачи борются за жизнь девочки, потерявшей родителей в ДТП

Восьмилетняя девочка из Находки получила множество травм в смертельной аварии.
Источник: Комсомольская правда

«Куда он так несся?», «Кто поможет найти родных ребенка?», «Почему именно они?» — этими вопросами задаются все невольные свидетели трагической аварии в Находке, где рулевой «Марка» погубил молодую семью. Вечером 28 января 27-летний водитель старенькой «японки» несся сломя голову, обгоняя машины. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку. Громкий хлопок раздался на всю улицу. Под удар попала «Тойота Белта», в которой были супруги 1993 и 1994 годов рождения и их восьмилетняя доченька. Машина перевернулась несколько раз и задела «Ниссан Нот». Неравнодушные прохожие бросились на помощь, раздался детский плач, ребенок звал папу и маму. Что известно о трагическом происшествии на сегодняшний день, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Удар пришелся на переднюю часть авто. Муж и жена приняли его на себя. Дочка сидела позади и получила множественные травмы. Девочка не понимала, что произошло и какую беду и боль принес водитель «Марка» в ее семью. Первое время она слезно просила маму и папу проснуться. Школьницу забрали в тяжелом состоянии в реанимацию. Виновника ДТП, как сообщил редакции источник, тоже. Водитель «Ниссана» также получил травмы.

В пресс-службе Минздрава «КП» объяснили, что врачи Находкинской горбольницы оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку.

«Восьмилетняя девочка после автоаварии, унесшей жизнь ее родителей, была госпитализирована в отделение реанимации с политравмой. Родственников семьи в тот же день нашла прокуратура Находки, они проинформированы о состоянии ребенка и тактике лечения».

Больше подробностей дать не могут, медики прикладывают все усилия, чтобы маленькая пациентка выкарабкалась. Родственники девочки готовы принять ее к себе. Люди, знающие погибших, до сих пор не могут поверить в произошедшее. Отзываются о супругах, как о порядочных людях, которые очень любили друг друга и строили большие планы. Недавно купили дом, глава семейства работал водителем самосвала, но даже опыт в управлении такой огромной машиной не смог уберечь от лихача на дороге, шансов уйти от встречки просто не было.

Прокурор города поставил на личный контроль соблюдение прав ребенка, оказание ей необходимой реабилитационной помощи и установление опеки.

Редакция выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Если потребуется финансовая помощь, обратитесь к нам, мы укажем реквизиты для сбора средств.