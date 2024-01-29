Мужчина пострадал на пожаре в гаражном кооперативе в Иркутске

На улице Розы Люксембург в Иркутске произошел пожар в гаражном кооперативе. В результате владелец горевшего гаража получил ожоги и был госпитализирован, пишет ИА IrkutskMedia, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре в Ново-Ленино поступило в пожарно-спасательную службу в 11.01 28 января. Два человека смогли эвакуироваться. Один из них, собственник гаража, получил ожоги и был госпитализирован.
Возгорание потушили за 15 минут. Огонь повредил автомобиль ЗИЛ 4330 и ворота гаража. Сам гараж закоптился. Вероятнее всего, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, в середине декабря гараж сгорел на Байкальском тракте. Собственник создал там майнинговую ферму, из-за которой и могло произойти возгорание.