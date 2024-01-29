Стали известны подробности жуткого ДТП на Ростовской в Воронеже

Ранее мы сообщали, что на улице Ростовской в облцентре накануне случилось жуткое ДТП с отечественной легковушкой и фурой. На данный момент известны подробности аварии.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 36-летний местный житель, находясь за рулем «ВАЗ-21074», двигался со стороны Новосибирской в направлении Корольковой и влетел в припаркованную фуру «Вольво FH-12».
В результате аварии водителя легковушки и его 43-летнего пассажира зажало в салоне. На месте работали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших доставили в одну из горбольниц.
На данный момент все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.