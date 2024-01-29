Число погибших в аварии на Серовском тракте увеличилось до четырех

— По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли три человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина, тренер команды, умер в машине скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.