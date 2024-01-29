Число погибших в аварии на Серовском тракте увеличилось до четырех

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП. В аварию попал автобус с детской хоккейной командой. Он столкнулся с иномаркой из-за лопнувшего колеса. Сообщается, что из-за аварии скончались четыре человека.
— По информации МЧС Новоуральска, в результате ДТП на месте погибли три человека, которые ехали на легковом автомобиле. Еще один мужчина, тренер команды, умер в машине скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
По предварительной информации, один взрослый и ребенок госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного ребенка отправили в больницу Екатеринбурга.
На данный момент обстоятельства аварии устанавливают сотрудники свердловской прокуратуры и полиции. Известно, что в автобусе было 18 подростков возрастом 15−16 лет. А также тренер и водитель.