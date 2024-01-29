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В Ростове-на-Дону пожарные спасли мужчину из окна горящей квартиры

Пожар в многоэтажке произошел на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В жилой многоэтажке на Ворошиловском, 60 в Ростове-на-Дону начался пожар. Об этом утром 29 утром января сообщили очевидцы.

Судя по видео, которое прислали в редакцию «КП — Ростов-на-Дону», горение с густым белым дымом началось на одном из этажей здания. После этого мужчина вылез из окна, предположительно, на кондиционер, и стал ждать спасения.

Предварительно, пострадавшего оперативно сняли с высоты. Оперативных данных по происшествию от управления МЧС или городских служб пока не поступало. Информация уточняется.

МЧС
пожары