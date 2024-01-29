У самолета, летевшего из Омска в Москву, сломался двигатель

Воздушное судно авиакомпании S7 удалось успешно посадить.
«При заходе на посадку в Домодедово, на высоте 1,2 тыс. метров, пилоты объявили сигнал срочности. Они доложили об отказе правого двигателя. В аэропорту объявлялась “Тревога”. Через несколько минут самолет совершил благополучную посадку», — сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, борт прилетел даже раньше планового времени — в 7:28 вместо 7:40.
Ранее мы писали, что самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Уфы в Омск, подал сигнал ЧС вскоре после взлета. В салоне самолета произошла разгерметизация.