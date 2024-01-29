В МЧС прокомментировали пожар с пострадавшим в жилой высотке в Ростове-на-Дону

При пожаре в жилой высотке на Ворошиловском, 60 в Ростове-на-Дону пострадал один человек, его передали медикам. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.
Напомним, ранее сообщалось, что во время возгорания из окна квартиры на кондиционер вылез мужчина. Его оперативно сняли сотрудники экстренной службы.
— Вызов поступил в 10:06. На площади в 7 кв. метров горела квартира на 6 этаже 17-этажного здания. Все потушили в 10:26. Пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи. Мужчина был в неадекватном состоянии. Обстоятельства уточняются, — прокомментировали в МЧС.
Добавим, на месте происшествия работали 23 человека, было задействовано 7 единиц техники.